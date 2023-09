Politik im Kreis Mettmann Deutsch-deutsche Geschichte aus Schülersicht aufrollen

Der Wettbewerb richtet sich an Schüler im Alter zwischen 13 und 19 Jahren und lädt sie ein, bei ihrer historischen Spurensuche besonders die Zeit seit 1989/90 in den Blick zu nehmen. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland richten den Wettbewerb zum dritten Mal aus und möchten so zur Auseinandersetzung mit dieser Transformationsphase beitragen.