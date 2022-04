Bundesamt für Magisches empfiehlt : Roland Falhs und die Saat des Verkünders

Autor Roland Falhs entführt bei seiner Lesung Donnerstag in der Stadtbücherei Mettmann in die Welt der acht Elemente. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Es ist eine Premiere im doppelten Sinn: Der Mettmanner Autor Roland Falhs stellt seinen ersten Roman in seiner ersten Lesung am Donnerstag in der Stadtbücherei vor.