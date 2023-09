AN(ge)DACHT Inspirierendes als Kontrapunkt

Wie den Tag des Käsetoasts am heutigen Freitag, den Tag des Rosinenbrotes Samstag oder den Tag der Apfeltasche am Sonntag. Was der drei Dinge spricht Sie persönlich am Meisten an? Für mich ist es das Rosinenbrot. Am Samstagmorgen beim gemütlichen Frühstück – womöglich in der Sonne – genossen. Ein vielleicht halbwegs freies Wochenende vor der Nase.