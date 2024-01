Neue Regel in Mettmann Stadt geht gegen „Wildparker“ am Königshof vor

Die Stadt greift durch: Da vor allem am Wochenende auf der Straße Am Königshof häufig kreuz und quer geparkt wird. Obwohl das Ordnungsamt dort immer wieder darauf hingewiesen hat, dass auf der Straße nur auf den markierten Flächen geparkt werden darf und auch Knöllchen verteilt wurden, hat sich an der Situation nichts geändert. Und das, obwohl im nahe gelegenen Parkhaus der Galerie Königshof ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, so die Stadt. Auch viele Anwohner beschweren sich im Rathaus immer wieder über die vielen „Wildparker“.