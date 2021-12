Handel und Wandel in Erkrath : Stadt sucht weitere Mieter für Leerstände

Erkrath Noch bis Ende 2023 können Gewerbetreibende von der Starthilfe über ein Landesprogramm profitieren und sich mit einer Geschäftsidee bewerben. Die FDP setzt sich für ein Gründerzentrum zur Förderung sogenannter Start-ups ein.

Mit Hilfe des NRW-Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren konnten vier Leerstände in der Alt-Erkrather Bahnstraße mit neuem Leben gefüllt werden können. Den Auftakt machte im Sommer 2021 „Viola’s“, ein Geschäft für Gewürze, Küchenartikel und Geschenke, kurz darauf öffnete im gegenüberliegende Ladenlokal ein Anbieter von Stoffen, Nähmaschinen und Kurzwaren. Als dritte Anmietung soll mit Beginn 2022 ein Finanzdienstleister in die Bahnstraße ziehen, gefolgt von einem Anbieter für Wein und Spirituosen, der – wie passend – in die ehemaligen Apotheke an der Bahnstraße 24 einzieht. Weitere Anmietungen sollen folgen und zur Belebung der Einkaufsstraße beitragen, Bewerbungen sind weiterhin möglich, unterstreicht die Stadt.