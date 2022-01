Juristen sehen gute Chancen : Stadt klagt gegen Bezirksregierung

Erkrath Erkrath hat irrtümlichweise zu viel Geld für Flüchtlinge erhalten und soll jetzt kräftig zurückzahlen. Die Stadt habe aber lediglich ein Leserecht für das Ausländerzentralregister und daher keine Verantwortung für unvollständige oder falsche Zahlen, heißt es aus dem Rathaus.

Bei der Dinglichkeitsentscheidung ging es um Geld. Die Bezirksregierung hatte in den letzten Jahren monatliche Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Kommunen, darunter Erkrath, überwiesen. Nun haben die Düsseldorfer festgestellt, dass für 2017 nicht in allen Fällen die Auszahlungsvoraussetzungen vorgelegen hätten, und fordern einen Teil des Geldes, 375.844 Euro, zurück. Der Rückforderungsbescheid vom 22. Dezember 2020 wurde nach Gesprächen durch einen Änderungsbescheid am 16. Dezember 2021 lediglich um 3464 Euro reduziert. Für eine klamme Kommune wie Erkrath ist das genug Geld, um es nicht einfach so aufzugeben.