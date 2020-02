Diese Geschichte hat Gorazde, die künftige Partnerstadt Mettmanns : „Stadt der Helden“ – bewegte Historie

Mettmann Die 30.000 Einwohner von Gorazde kämpfen um wirtschaftlichen Aufschwung.

(rab) Die Stadt Gorazde liegt an der Drina, ganz im Südosten von Bosnien und Herzegowina. „Das ist eine richtig wildromantische Gegend, mit Wäldern und Bergen“, sagt Ulrich Hogenschurz, der als Vorsitzender des Freundschaftsvereins Mettmann-Gorazde schon rund 30 Mal dort war. Etwa 30.000 Menschen bewohnen die kleine Stadt am Fluss, fast alle von ihnen sind muslimische Bosniaken.

Im Laufe seiner Geschichte gehörte Gorazde erst dem bosnischen und später dem osmanischen Reich an, ab 1878 wurde es von Österreich-Ungarn besetzt. Nur rund 50 Kilometer von Gorazde entfernt liegt Sarajevo, wo 1914 durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand die Julikrise ausgelöst wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Bosnien und Herzegowina zu Jugoslawien. Im Rahmen der Jugoslawienkriege wurde von 1992 bis 1995 auch in Bosnien Krieg geführt. In dieser Zeit wurde Gorazde von serbischen Milizen belagert – und schaffte es als einzige Stadt an der Drina, bis zum Kriegsende standzuhalten.