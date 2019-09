Mettmann setzt das Teilhabechancengesetz um : Stadt bietet Langzeitarbeitslosen eine Chance

Mettmann Der erste Arbeitsvertrag ist unterschrieben: Der neue Mitarbeiter übernimmt Hausmeistertätigkeiten im Bereich der Jugendförderung.

Die Initiative hierzu ging bereits im vergangenen Jahr von den Fraktionen der SPD und CDU aus. „Wir sind an einem Infostand angesprochen worden, etwas für Langzeitarbeitslose zu tun“, erinnert sich der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Florian Peters. „Von Kerstin Griese, der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, haben wir dann vom geplanten Teilhabechancengesetz erfahren.“

Es folgten konstrukive Gespräche mit dem Jobcenter, an denen auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann und Personaldezernent Dietrich Stang teilnahmen. Bereits im März konnte der Rat der Stadt dann die Schaffung von insgesamt zwölf Stellen, die im Rahmen des neuen Bundesgesetzes besetzt und vom Jobcenter gefördert werden können, beschließen. Bürgermeister Thomas Dinkelmann freut sich über die Bereitschaft der Mitarbeiter in unterschiedlichsten Abteilungen, das Projekt zu unterstützen. „Es gilt, die neuen Kollegen nicht nur anzulernen, sondern auch zu integrieren“, sagt Dinkelmann, der zahlreiche Möglichkeiten zur Einstellung sieht. „Das beginnt beim Baubetriebshof, geht weiter über Aufgaben in der Zentrale, bei der Friedhofsverwaltung bis hin zu unterstützenden Tätigkeiten im Finanzmanagement.“ Mettmann ist kreisweit die erste Kommune überhaupt, die nun ein Arbeitsverhältnis im Rahmen des Teilhabechancengesetzes auf den Weg gebracht hat. „Wir hoffen natürlich auch auf eine Signalwirkung auf die anderen kreisangehörigen Städte und die Kreisverwaltung selbst“, betont Franz Heuel, Geschäftsführer beim Jobcenter.