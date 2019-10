Ministeriumsentscheidung löst in Mettmann Unverständnis aus : Stadt: Abriss der Halle ist „vom Tisch“

Ministeriumsentscheidung löst in Mettmann Unverständnis aus

Das NRW-Bauministerium glaubt, dass Stadthalle und Stadtbücherei denkmalwürdig sind. Das teilte sie am Dienstagvormittag mit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Bürgermeister Thomas Dinkelmann sieht auf Mettmann hohe Kosten zukommen – so oder so.

(arue) Die Entscheidung des NRW-Bauministeriums, dass die Stadthalle denkmalwürdig ist, sorgt im Rathaus für Unverständnis. „Die Entscheidung ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, weil das Ministerium zwischenzeitlich stets andere Signale gesendet hatte“, sagt Bürgermeister Thomas Dinkelmann. „Mit dem Denkmalschutz legt uns die Ministerin einen unnötigen Stein in den Weg. Sollte der Rat nun einen grundlegenden Umbau oder gar Abriss beschließen, bedeutet das erhebliche Kosten für die wissenschaftliche Dokumentation und große Zeitverzüge.“

Seit bald zwei Jahren hatten Verwaltung und Politik auf eine Entscheidung aus dem Ministerium gewartet. Wie die Stadt berichtet, habe sie „mindestens acht Mal in diesem Zeitraum nachgehakt und auf eine zügige Klärung gedrängt“. Die stets gleichlautenden Signale hätten Anlass zur Annahme gegeben, dass die Stadthalle kein Denkmal sei.

Auch unsere Redaktion hakte beim Ministerium nach und nahm, nachdem die Pressestelle des Ministeriums nur unbefriedigende Antworten gab, am vergangenen Mittwoch via Facebook Kontakt mit Staatssekretär Jan Heinisch auf. Dabei fragte die RP unter anderem nach, warum das Ministerium mit seiner über zwei Jahre ausbleibenden Entscheidung ein so wichtiges Projekt für die Mettmanner Innenstadt blockiere. Heinisch antwortete, derartige Verfahren seien „häufig langwierig und komplex und bilden ja auch nur den extremen Ausnahmefall im Denkmalschutz; sie sind nur als Notlösung eines Konflikts hier zwischen der eigentlich zuständigen Stadt Mettmann (als Untere Denkmalbehörde) und dem Landschaftsverband (Denkmalpflege) angelegt. Von einer ,Blockade’ der Innenstadtentwicklung seitens unseres Hauses kann daher nicht die Rede sein.“