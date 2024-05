Mobilitätswende und sportliches Vergnügen in Mettmann Das gibt es Neues beim Stadtradeln 2024

Jetzt geht es los! Den Schlachtruf kennen alle Radfahrfreunde, die Lust am Sport haben und gleichzeitig etwas in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz erreichen wollen: Vom 5. bis zum 25. Mai sind wieder alle Bürger der Stadt aufgerufen, für ihr Mettmann in die Pedale zu treten. Als Solist oder in Gruppen können Radler sich anmelden, Unternehmen, Vereine oder Nachbarn können teilnehmen.