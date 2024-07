Schützenfest 2024 in Mettmann Ein designierter Kaiser und neue Prinzen

Die künftigen Majestäten der St. Sebastianus Schützenbruderschaft stehen fest. Christoph Brenger von der Jägerkompanie holte mit dem zweiten Schuss die Platte von der Stange. Er wird beim Krönungsball am Dienstagabend als Schützenkaiser 2024/25 in sein Amt eingeführt. Nach Angaben von Brudermeister Daniel Gebauer saß Brenger bereits 2003/2004 auf dem Königsthron in Mettmann.