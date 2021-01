Glaube in Zeiten der Pandemie : Keine Präsenzgottesdienste an Maximin und Lambertus

Keine Präsenzgottesdienste an Maximin und Lambertus

Glaube in Zeiten der Pandemie

Mettmann/Wülfrath Bereits zu Weihnachten wurden die meisten Gottesdienste online gefeiert – und so wird es in den Pfarrgemeinden St. Maximin und St. Lambertus im Lockdown weiter gehalten.

Einstimmig haben die Krisenstäbe beider Katholischer Kirchengemeinden in Wülfrath und Mettmann per Videokonferenz entschieden, dass öffentliche Gottesdienste bis einschließlich 31. Januar abgesagt sind. Das berichtet für die Krisenstäbe der katholischen Kirchengemeinden Wülfrath und Mettmann Msgr. Herbert Ullmann, Leitender Pfarrer.

„Es wäre unseres Erachtens ein falsches Signal in die Öffentlichkeit hinein, wenn die Kirche vor Ort entgegen der aktuell verschärften Lock down-Bestimmungen sich eigene Freiheiten nehmen und Menschen zu Präsenzgottesdiensten einladen würde“, erklärt er. Hintergrund: Die Zahl der Neuinfektionen ist zur Zeit doppelt bis dreifach so hoch wie „zwischen den Jahren“, Tendenz steigend. „Daher werden alle Päsenzveranstaltungen in unseren Gemeinderäumen ausgesetzt und für alle Gruppenaktivitäten einschließlich Kommunion- und Firm-Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen, wie auch für die Kinder- und Jugendarbeit überhaupt Online-Formate angeregt.“