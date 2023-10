Botschaft von Selbstlosigkeit, Nächstenliebe und Toleranz So zieht St. Martin im November durch Mettmann und Wülfrath

Martin, die Gans und Lichterprozessionen, der Weckmann und fröhlicher Gesang: Diese Bräuche werden rund um den 11. November gefeiert. Traditionell wird der Martinstag mit gleichnamigen Umzügen zelebriert. In Mettmann mit zwei Veranstaltungen, der Verein der Freunde des Martinszuges zieht Donnerstag, 8. November, von 17.30 Uhr an durch die Innenstadt. Begleitet von drei Musikkapellen werden der Heilige Mann und seine Herolde zu Pferd folgenden Weg nehmen: Königshofplatz, Am Königshof dann links über die Mühlenstraße in die Freiheitsstraße, über die Neanderstraße bis in die Bismarkstraße, dann rechts in die Goethestraße, dann rechts in die Düssedorfer Straße, wieder rechts in die Oberstraße und dann links in den Markt. Auf dem Marktplatz soll die legendäre Geschichte Martins, Bischof von Tours, erzählt und dann die Mantelteilung erfolgen. Anschließend werden im Stadtgeschichtshaus Weckmänner verteilt.