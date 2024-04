Von der Leichtigkeit des Seins in Mettmann Wenn das Leben ein einziger Ponyhof ist

Antonia Pitsch vom Reiterhof Haus Alaquint in Mettmann ist sicher: „Die Redewendung kommt von diesen klassischen Wendy-Geschichten.“ Die heile Mädchenwelt wird in Wendy-Comics, aber auch in älteren Geschichten, wie denen der Zwillinge „Hanni und Nanni“, zelebriert. Und dieses Klischee ist weit verbreitet. „Ich mache auch immer wieder Scherze mit meinen Freunden“, sagt Antonia Pitsch. „Sie sagen dann, du machst dein Leben zum Ponyhof.“ Was das jedoch tatsächlich bedeutet, davon haben die meisten Menschen keine Ahnung.