Mettmann : Sprechstunde startet im neuen Familienzentrum

Mettmann Eltern, Kinder und Jugendliche können sich in ihrem Familienalltag kostenfrei unterstützen lassen.

Am kommenden Freitag, 22. November, startet die Sprechstunde der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im neuen Familienzentrum. Das Familienzentrum besteht im Verbund aus den beiden Einrichtungen Awo Kindertagesstätte Gruitener Straße und Caritas-Kindergarten Goldberg. Die Beratungsstelle gibt Unterstützung bei Fragen zum Zusammenleben in der Familie, zur Entwicklung der Kinder und bei Veränderungen im Familienalltag, auch über das Kindergartenalter hinaus.

Die Sprechstunde steht allen Eltern aus Mettmann offen. Aber auch pädagogische Fachkräfte, die in der Kreisstadt arbeiten, sind herzlich eingeladen, das Angebot zu nutzen. Die Beratung ist kostenfrei, beruht auf Freiwilligkeit und unterliegt der Schweigepflicht. Wer sich informieren will – für sich oder für andere – und beispielsweise wissen möchte, ob das Angebot für ihn oder sie geeignet ist, kann auch ohne Anmeldung in die offene Sprechstunde zwischen 14 und 14.30 Uhr kommen. Im Anschluss können zwei ausführliche Beratungen vorab und verbindlich vereinbart werden. Auch telefonisch können vorab im Familienzentrum, auf Wunsch selbstverständlich auch anonym, Beratungen vereinbart werden.