Mettmann : „Sprechende Stadt“ nimmt Formen an

Mit Stelen aus Glas will das Projekt der „Sprechenden Stadt“ in Mettmann auf historisch bedeutsame Orte aufmerksam machen. Foto: Kreisstadt Mettmann. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Das Projekt ist angemeldet, das Fördergeld ist bewilligt. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit.

Das Projekt „Sprechende Stadt“ in Mettmann nimmt Formen an. Wie die Stadtverwaltung jetzt dem Verkehrssausschuss mitteilte, sei das Projekt angemeldet, Fördergelder stehen bereit. Das Geld kommt aus dem Verfügungsfonds, den die Stadt Mettmann über ihr Integriertes Handlungskonzept Innenstadt anzapfen kann.

Ein möglicher Standort ist auch das Elberfelder Tor an der Kurve Breite Straße. Dort will die Stadt auf die Bedeutung der Stadtmauer hinweisen. An die Stadtmauer will aber auch die CDU erinnern, die im Verkehrsausschuss anregte, ebenfalls im Bereich Freiheitstraße ein entsprechendes Kunstwerk aufzustellen, auf dem Kinder herumklettern können. „Es soll den Eingangsbereich der Stadt kenntlich machen. Von dort kommen die Fahrgäste der Regiobahn“, erläutert Ute Stöcker (CDU). Ein Wunsch, der auf geteilte Meinungen stößt: Amtsleiter Ralf Bierbaum bat darum, erst einmal die Aufstellung der Stelen zur „Sprechenden Stadt“ abzuwarten, um deren Wirkung auf den Platz zu ermessen – zumal es ohnehin schon auf dem Stadtgebiet „ziemlich viele“ Kunstwerke gebe. Auch Andrea Rottmann (SPD) äußerte die Sorge, dass der Platz dann womöglich „übermöbliert“ wäre. Klaus Müller (FDP) hingegen maß dem Antrag „Charme“ bei und sprach von einer „Aufwertung“ des Bereiches. Die CDU plant nun, für den kommenden Planungsausschuss einen entsprechenden Antrag zur Diskussion zu stellen.