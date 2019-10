Futsal : Zwölf Teams kämpfen um Futsal-Titel

Sportdezernent Sönke Eichner (l.) schaut gespannt zu, welche Lose Markus Anfang zieht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Erstmals richtet der MSV die Hildener Stadtmeisterschaft aus. Nach dem dezimierten Teilnehmerfeld, nehmen diesmal etliche Vereine sogar mit zwei Mannschaften Teil. Die größte Titelchance hat der VfB 03 mit drei Vertretern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Der ganz große Andrang blieb bei der Auslosung des 4. Futsal-Hallenmasters aus. Doch nicht nur deswegen wirkte Markus Anfang tiefenentspannt. Der frühere Chefcoach des 1. FC Köln ist seit dem 27. April, als ihn die Führungsetage der Geißböcke drei Spieltage vor dem Saisonende entließ, ohne Trainerjob und deshalb frei von Bundesliga-Stress. Über die Trennung mag er nicht viele Worte verlieren. „Wir sind nicht an der Zielsetzung gescheitert, sondern an der Erwartunghaltung“, blickt Anfang keineswegs im Zorn zurück. Immerhin trug der 45-Jährige einen großen Teil dazu bei, dass der 1. FC Köln in der 2. Bundesliga den Titel holte und damit den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga schaffte. „Einzig die Feier konnte ich nicht mitmachen“, stellt er mit einem Augenzwinkern fest.

Nun also steht der gebürtige Kölner im Alten Ratssaal des Bürgerhauses. So ganz trauen sich die Vertreter der Vereine nicht an den Profi heran, der freundlich in die Runde lächelt. Sportdezernent Sönke Eichner fragt nach, was Anfang derzeit macht. Weiterbildung lautet die Antwort. „Gerade im Sport hört die Entwicklung ja nie auf“, erklärt Anfang und fügt hinzu: „Ich lasse alles auf mich zukommen.“ Das Interesse, nach den Zweitligisten Holstein Kiel und Köln mal einen Erst-Bundesligisten zu trainieren, ist da. „Ich bin ja kurz vor der 1. Bundesliga abgebogen“, spielt Anfang auf die vorzeitige Trennung in Köln an und beweist Humor.

Info Titelverteidiger ist die Zweite des VfB 03 Hilden Die Titelkämpfe steigen am Samstag, 11. Januar 2020, in der Sporthalle am Bandbusch. Zwölf Mannschaften kämpfen in zwei Gruppen um den Einzug ins Finale. Gruppe A: SV Hilden-Ost, SV Hilden-Nord, FC Türkspor Hilden, MSV Hilden I, VfB 03 Hilden II, VfB 03 Hilden III. Gruppe B: AC Italia Hilden I, AC Italia Hilden II, MSV Hilden II, SpVg. Hilden 05/06 I, SpVg. Hilden 05/06 II, VfB 03 Hilden I.

Überhaupt hat sich der 45-Jährige seine Bodenständigkeit bewahrt. Der gebürtige Kölner jagte einst beim Heimatverein KSV Heimersdorf dem Leder hinterher, ehe es nach Leverkusen und von da in die weitere Fußballwelt ging – Abstecher nach Österreich inclusive. Gerne erinnert sich Anfang auch noch an seine Zeit bei Fortuna Düsseldorf.

Seine Trainerkarriere startete Markus Anfang 2010 beim SC Kapellen-Erft. Seinerzeit spielte der Klub noch in der Landesliga, schaffte mit Coach Anfang aber den Aufstieg in die Oberliga. „Ich weiß, wie schwer es ist, Fußball unter diesen Voraussetzungen anzubieten“, hebt Anfang die Arbeit in den Amateurklubs hervor. Und versucht, an der einen oder anderen Stelle zu helfen. „Es ist schwierig, Kinder ohne Kunstrasen in die Vereine zu bekommen“, betont er und ergänzt: „Gerade aus diesen Vereinen kommen aber die talentierten Spieler, die gefördert werden müssen.“

Und was hält Anfang von Futsal? „Gespielt habe ich es noch nicht, aber schon als Trainer begleitet, das es gerade in den Nachwuchsleistungszentren vermehrt eingeführt wurde. Vor allem wegen der Technik ist es schon sehr interessant“, erklärt der Fußball-Profi. Und betont dann: „Alles was mit einem Tor, Rasen und Fußball zu tun hat, soll Spaß machen. Heute muss man die Kinder aus den Kinderzimmern herausholen, damit sie nicht nur an der Playstation sitzen. Für mich ist jede Form von Fußball wichtig.“

Auch die anschließende Auslosung meisterte Markus Anfang mit Bravour. Ob der Profi ein glückliches Händchen hatte, wird sich erst am 11. Januar 2020 zeigen, wenn der Kampf um den Stadtmeistertitel in der Bandsbusch-Halle tobt. „Diesmal haben sich zwölf Mannschaften angemeldet. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder alle Vereine im Boot haben und dass es eine Familienveranstaltung werden kann“, sagte Claudia Ledzbor, Leiterin des Sportbüros in Hilden.

Als Ausrichter fungiert der MSV Hilden. „Erstmals haben wir die Gelegenheit“, betont Vorsitzender Jamal Al Makhloufi und nennt den Grund: „Mittlerweile sind wir gut bestückt mit Helfern und haben deshalb bei Frau Ledzbor angefragt, ob wir die Ausrichtung übernehmen können. Für uns ist es eine Premiere und ich bin gespannt, was auf uns zukommt.“ Die städtische Check-Liste hat der Klub „bereits zur Hälfte abgearbeitet“. Nun wächst die Vorfreude. „Es ist schön, dass es diesmal zwölf Teams sind. Dann ist es nicht so langweilig wie im letzten Jahr“, stellt Al Makhloufi fest.