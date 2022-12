Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite will zurück in die Erfolgsspur

VfB 03 Hilden II – SC Victoria Mennrath. Der Saisonauftakt in der Landesliga, Gruppe 1, ging noch daneben. Mit 3:6 unterlag der Aufsteiger der seinerzeit noch von Fabian Nellen trainierten VfB 03-Reserve. In der Folge spielte die Victoria in der höheren Klasse indes eine sehr ordentliche Rolle. Immerhin als Tabellenachter und fünf Punkten Vorsprung gegenüber Kapellen auf dem ersten Abstiegsrang (11.), tritt das Team von Trainer Simon Netten (42) am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße an. Und mit der Empfehlung im Gepäck, am 6. November dem aktuellen Spitzenreiter FC Büderich mit dem 2:1-Erfolg die erste Saisonniederlage beigebracht zu haben.