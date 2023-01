Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite kassiert im Test sechs Treffer

Damit hatte der VfB 03 Hilden II nun wirklich nicht gerechnet. Beim abgeschlagenen Oberliga-Schlusslicht FSV Duisburg unterlag der Landesliga-Vierte deutlich mit 1:6 (0:2). Es war der erste Test im neuen Jahr für die Hildener, die sich in den Tagen zuvor nicht optimal auf die Begegnung vorbereiten konnten, nachdem die Stadt Hilden vergangenen Mittwoch alle Sportplätze gesperrt hatte. „Das war ein richtiger Kaltstart für unsere Mannschaft, die zwanzig Minuten brauchte, um ins Spiel zu finden. Das Ergebnis hört sich zwar deftig an, aber vom Spielverlauf her war der Unterschied nicht so eklatant“, konstatierte Co-Trainer Lukas Schmetz. Die Duisburger rissen spielerisch sicher keine Bäume aus, hatten aber anfangs optische Vorteile und legten folgerichtig durch die Treffer in der 29. (Foulelfmeter) und 38. Minute eine 2:0-Halbzeitführung vor.