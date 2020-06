Golf : Golfen für die Früherkennung

Mettmann Mehr als 30 Damen des Golf Clubs Mettmann starten am morgigen Dienstag im Zeichen der rosa Schleife – das Symbol, das auf die Problematik der Brustkrebserkrankung aufmerksam macht – zugunsten von Pink Ribbon Deutschland.

Golfen für die Brustkrebs-Früherkennung lautet das Motto, der diesjährigen Damenserie. Seit sieben Jahren organisiert Pink Ribbon Deutschland bundesweit dieses Golfturnier, das an unterschiedlichen Tagen an unterschiedlichen Orten stattfindet. Seit Anfang an dabei sind auch die Damen des Golf Clubs (GC) Mettmann. Jedes Jahr, so berichtet es Ladies-Captain Barbara Joistgen, spielen auch die Mettmanner Golfdamen mit, um ein Zeichen zu setzen und größere Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu erreichen. Grundsätzlich, sagt Joistgen, „pflegen wir alle ein sehr freundschaftliches Verhältnis untereinander und unterhalten uns auch über private Themen“. Tatsächlich aber habe auch diese besondere Damenserie bei ihnen dazu geführt, „dass wir sensibler und feinfühliger für das Thema Brustkrebs geworden sind. Es kann uns schließlich alle treffen.“