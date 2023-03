Laufveranstaltungen im Kreis Mettmann Wülfrather Schweinelauf steigt erneut an Christi Himmelfahrt

Der Schweinelauf in Wülfrath hat Tradition, und das nicht nur als eine von zehn Laufveranstaltungen unter dem Dach des Neanderland Cups. Neben dem sportlichen Auftrag liegt den Organisatoren vom Lionsclub Mettmann/Wülfrath der soziale Faktor am Herzen, denn die Einnahmen aus dem Schweinelauf dienen einem guten Zweck. „Dank der Sponsoren sind alle Fixkosten gedeckt“, berichtet Dieter Dersch, der die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Die Startgelder kommen als Spenden unter anderem der Tafel Wülfrath und dem Wir-Haus in Wülfrath zugute. „Für das Kuschelkino und ein Jugendprojekt“, berichtet Dersch.