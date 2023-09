Am Erbacher Berg steigt das „Spiel des Jahres“ Wülfrather Derby elektrisiert die Fußball-Fans

SV Rot-Weiß Wülfrath – 1. FC Wülfrath. Auf dieses Derby haben die Fußballfans in Wülfrath und im niederbergischen Umland lange gewartet. Es ist viele Jahre her, dass es in Wülfrath ein Pflichtspiel als Bezirksliga-Derby gegeben hat. Deshalb fiebern viele Anhämger dieser vorgezogenen Begegnung im Lhoist-Sportpark (Samstag, 16 Uhr) mit Spannung entgegen.