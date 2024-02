Laufen für einen guten Zweck Schweinelauf in Wülfrath steigt an Himmelfahrt

2023 führte der Lions-Club erstmals eine Mannschaftswertung für die 12,1-Kilometer-Strecke ein. Nach der sehr erfolgreichen Premiere bietet der Veranstalter diese Teamwertung jetzt für beide Distanzen an. Mannschaften, die aus vier Läufern bestehen, können nicht nur ihre individuellen Leistungen, sondern auch ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Mitorganisator Dieter Dersch betont: „Die Teamwertung passt sehr gut zum gemeinschaftlichen Charakter unseres Laufes. Sprachlos waren wir in 2023, als sogar ein Team der Wülfrather Feuerwehr in Vollmontur an den Start ging. Wir sind gespannt, womit die Teilnehmenden uns in diesem Jahr überraschen werden.“