Reportage Wülfrather Grundschul-Cup Minis und Maxis kicken mit Leidenschaft

Gekonnt setzt das Team in den schwarzen Trikots den Ball in Bewegung: Mit einem ausgeklügelten Pass-Spiel, auf das sogar Erfolgstrainer Pep Guardiola zu seinen „Tiki-Taka“-Zeiten neidisch geschaut hätte, kämpfen sie sich durch ihre Gegner hindurch nach vorne. Einen prallen Flankenschuss mit Überraschungseffekt pariert der Keeper des gelb gekleideten Teams mit einem waghalsigen Hechtsprung ins obere linke Eck. Jubelschreie der Fans branden hinter ihm auf, prompt fangen sie an, den Namen der Schule zu rufen.