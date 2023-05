Reportage 16. Wülfrather Schweinelauf Feuerwehr läuft für verletzte Kollegen

Die Stimmung ist gut im Lhoist Sportpark. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer haben sich im Stadion am Erbacher Berg eingefunden, um sich am Schweinelauf zu beteiligen. Bereits seit 2005 veranstaltet der Lions Club Mettmann-Wülfrath diesen Benefizlauf, um Projekte und Vereine in Wülfrath zu unterstützen. Obwohl durch Corona die Teilnehmerzahlen von 700 auf 300 eingebrochen sind, macht sich nun wieder eine Steigerung bemerkbar.