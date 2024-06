Starke Rückkehr nach langer Verletzungspause Fabienne Püchel siegt im Deutschen Judo-Pokal-Finale

Nach einer langen Verletzungspause kommt Fabienne Püchel in den vergangenen Monaten wieder in gute Form. So erkämpfte die Judoka des TB Wülfrath den ersten Platz bei der Westdeutschen Meisterschaft. Die TBW-Athletin überzeugte mit vier vorzeitigen Siegen und kam gestärkt auf die Matte zurück. Auch in der Bundesliga ging die Sportlerin wieder an den Start. Bald will sie auch international erneut ins Wettkampfgeschehen eingreifen.