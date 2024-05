Lions Club Wülfrath-Mettmann spendet für den guten Zweck Der Schweinelauf ist eine Familienangelegenheit

Der Schweinelauf in Wülfrath hat eine ganz eigene Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr stieg bereits die 17. Auflage und sie übertraf die Erwartungen des Ausrichters Lions Club Mettmann-Wülfrath. „500 Teilnehmer waren unser Ziel, und das haben wir geschafft“, berichtet Dieter Dersch hocherfreut von knapp 580 Anmeldungen. Der Mitorganisator erzählt in einem Atemzug: „Die Tendenz ist nicht nur steigend – es ist inzwischen eine Familienfeier, alle Altersklassen sind vertreten.“ Dabei gingen auch viele Mannschaften über die kurze, aber auch lange Laufstrecke an den Start. Und ein Hingucker waren natürlich die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr, die erneut in voller Montur die 5,5 Kilometer-Distanz absolvierten. Andere Sportler gerieten bei dem guten Wetter schon im normalen Laufdress ins Schwitzen, denn auf der Strecke in Wülfrath geht es bergauf und bergab – eine Herausforderung für die Muskulatur.