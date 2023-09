Haaner Regionalliga-Handballerinnen hoffen auf erste Punkte Wernicke-Team will unter dem Unitas-Dach glänzen

DJK Unitas Haan – HSV Überruhr (Frauen). Nicht alles ist neu für André Wernicke. Zwar tritt sein Team am Sonntag (15.15, Halle Adlerstraße) unter neuem Namen an, doch Heimspielstätte und Gegner Überruhr sind dem Coach natürlich bekannt. In der letzten Saison kämpften beide Mannschaften lange um den Klassenerhalt. Jetzt kamen die Essenerinnen zum Saisonauftakt beim letztjährigen Regionalliga-Zweiten und aktuellem Top-Favoriten HC Gelpe/Strombach deutlich unter die Räder. Während der HSV den Abgang einiger Leistungsträger verkraften musste und mit Fabien Beckmann einen neuen Trainer hat, konnten sich die Haanerinnen personell verstärken. „Es ist unsere Heimpremiere als Unitas. Da hoffen wir natürlich auf ein volles Haus und wollen uns bestmöglich präsentieren“, freut sich Wernicke auf die Parti und ergänzt: „Das geht natürlich am besten direkt mit einem Sieg.“