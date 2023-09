Die TuS-Basketballer haben ein Erfolgserlebnis WBV-Pokal: Hildener ziehen in nächste Runde ein

DJK Südwest Köln – TuS Hilden 79:86 (44:38). Nur drei Tage nach der bitteren Abfuhr im Meisterschaftsspiel gegen die SG Sechtem zeigten die TuS-Basketballer in der zweiten Runde des WBV-Pokals ihr anderes Gesicht. Mit Denis Rackelis, Felipe von Heeremann und Jurij Gerdes kehrten drei Akteure in den Kader zurück, die zugleich für die Lufthoheit sorgten. Gleichwohl hatten die Hildener mit den klassentieferen Südwest-Basketballern eine harte Nuss zu knacken. Erst in der Schlussphase fuhren die Gäste den Sieg ein.