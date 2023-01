Hildener Stadtmeisterschaft Vorfreude auf das Futsal-Masters ist groß

Im Sommer 2022 war das Glück des AC Italia vollkommen – fast.Denn die Hildener schafften mit einer tollen Rückrunde in der Aufstiegsgruppe 2 der Fußball-Kreisliga C den ersehnten Aufstieg in die Kreisliga B. Dabei spielte der neu verpflichtete Trainer Frank Penz eine wichtige Rolle. Zweifellos ein Glücksgriff der AC-Verantwortlichen. Penz bekam als Assistenten Italia-Urgestein Giovanni Parisi an die Seite gestellt. Nach einem holprigen Auftakt kam die Mannschaft immer besser in Schwung und qualifizierte sich als Tabellenzweiter in der Gruppe 3 für die Aufstiegsrunde. Hier lieferten sich die AC-Fußballer Anfang Mai noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Oberbilker Reserve – nach 13 Partien hatten die Kontrahenten jeweils 29 Punkte auf dem Konto. In der Folge setzte sich Italia jedoch eindrucksvoll ab, während dem Verfolger die Luft ausging. Mit dem 5:3-Heimsieg über Oberbilk machten die Hildener den Aufstieg am 29. Mai vorzeitig perfekt und beendeten die Runde am 19. Juni mit einem beeindruckenden 14:2-Erfolg über Schlusslicht TuS Gerresheim IV.