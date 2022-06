Aus den Vereinen : Mettmann-Sport lädt zu Feriencamps ein

Mettmann Mettmann-Sport bietet vier Camps in den Sommerferien an: von Fußball über Tanzen bis zum Zirkus ist etwas dabei. Der Verein möchte Kinder und Jugendliche mit insgesamt vier Freizeitangeboten beschäftigen.

Mettmann-Sport bietet bald wieder seine Feriencamps an, und noch sind in den meisten Plätze frei. „Uns ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen ein Freizeitangebot auch in den Ferien anzubieten“, sagt Vereinspräsidentin Wilma Rohde. Sie führt weiter aus: „Viele unsere Camps sind in Mettmann sehr beliebt, und unser Zirkuscamp ist sogar über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dank der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer können wir ein solches umfangreiches Programm auch jedes Jahr umsetzen.“