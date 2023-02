Frauen-Volleyball – Regionalliga Hildener AT unterliegt dem Tabellenführer

Hildener AT – SG SV Werth/TuB Bocholt (Frauen) 0:3 (23:25, 19:25, 24:26). Die Erkältungswelle erwischte die HAT-Volleyballerinnen zur Unzeit. „Das war schon extrem“, sagt Rainer Knietzsch mit Blick auf die vielen Ausfälle im Kader des Aufsteigers. Der Hildener Trainer berichtet: „Wir haben viele in der Mannschaft, die beruflich mit Kindern zu tun haben.“ Will heißen: Die Ansteckungsgefahr ist momentan groß. Doch Knietzsch weiß auch: „Für Volleyballer ist es jetzt eine schlechte Jahreszeit, krank zu werden.“ Denn Mitte März endet bereits die Saison und dem Liga-Neuling bleiben in der Abstiegsrunde der Regionalliga West nur noch vier Begegnungen, um das Ziel Klassenerhalt zu realisieren. Stand heute ein ambitioniertes Projekt, doch der HAT-Trainer betont: „Wir geben die Hoffnung nicht auf.“