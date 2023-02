Frauen-Volleyball – Regionalliga Hildener AT leistet Favoriten RSV Borken II viel Gegenwehr

Hildener AT – RSV Borken II (Frauen) 1:3 (27:29, 25:23, 22:25, 20:25). Die HAT-Volleyballerinnen lieferten dem Tabellenzweiten der Abstiegsrunde in der Regionalliga einen engagierten Kampf, konnten aber die Niederlage gegen die favorisierte Borkener Mannschaft nicht verhindern. Die Gäste traten mit einer prominenten Trainerin an: Kira Walkenhorst, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gemeinsam mit Laura Ludwig Gold im Beachvolleyball holte – es war die erste Medaille überhaupt in dieser Sportart für ein europäisches Frauen-Team.