Frauen-Volleyball – Regionalliga West Hildener AT demonstriert Siegermentalität

Hildener AT – TV Hörde II (Frauen) 3:0 (25:15, 25:21, 25:23). Für die HAT-Volleyballerinnen war der fünfte Erfolg im sechsten Spiel der Rückserie ein traumhafter Abschluss der Vorrunde in der Regionalliga West. Mit einem fröhlichen Abend ließen die Hildenerinnen die Spätschicht am Sonntagnachmittag im Haus Tillmanns ausklingen. „Eine Weihnachtsfeier mit Schrottwichteln und Mini-Konzert“, berichtete Rainer Knietzsch nicht ohne Stolz – schließlich hatte der Trainer selbst für den musikalischen Extragenuss gesorgt.