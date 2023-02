Frauen-Volleyball – Regionalliga Hildener AT braucht heute Abend einen glatten Sieg

Hildener AT – SV Werth/TuB Bocholt. Der Start ins neue Jahr verlief für die HAT-Volleyballerinnen nicht so gut, wie es die letzten Wochen von 2022 versprachen. Drei Siege in sechs Partien nahmen die Hildenerinnen aus der Vorrunde der Regionalliga West mit in die Abstiegsrunde – zu wenig, um sich im oberen Drittel der Tabelle zu platzieren. Zumal in den ersten drei Begegnungen im Januar nur noch ein weiterer Erfolg dazu kam.