Volleyball-Oberliga Hildener AT braucht Heimsieg über AVC Köln

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wollten die Volleyballerinnen der Hildener AT in der Oberliga neu angreifen. Ein hehres Ziel, doch die Ambitionen erhielten aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Dämpfer. „Verletzung, Krankheit, Urlaub – es ist ein ganzes Sammelsurium“, stellt Rainer Knietzsch fest. Seufzend sagt der HAT-Trainer: „Wir haben uns ja in der Regionalliga nicht ganz so schlecht angestellt, wollten jetzt in der Oberliga oben mitspielen, aber schon in der Vorbereitung lief es ganz schlecht. Im Schnitt waren nur acht Leute beim Training – und das bei einem 18er-Kader. Und das Gefüge ist immer noch bröckelig. Mal ist es die Familie, mal fällt jemand krank aus. Unter diesen Umständen fällt es sehr schwer, kontinuierlich zu arbeiten.“