Volleyball : Haaner TV schafft die Rückkehr in die Landesliga

Der Haaner TV machte im letzten Spiel den Aufstieg perfekt. Foto: Haaner TV

Haan Nach zwei Corona-Jahren findet die Volleyball-Abteilung mit über 100 Mitgliedern in allen Leistungs- und Altersklassen zu neuer Blüte und Stärke.

Von Birgit Sicker

Jubel bei den Volleyballern des Haaner TV: Mit einem 3:1-Sieg über die DJK TuSA 06 Düsseldorf II machte die Herrenmannschaft am letzten Spieltag der Bezirksliga-Gruppe 7 den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Für das Team um Spielertrainer Florian Kesting ist es ein besonderes Erfolgserlebnis, denn der Abstieg in der Saison 2019/20 hatte einen faden Beigeschmack. Es war die erste Spielzeit, die der Corona-Pandemie Tribut zollte und vorzeitig beendet wurde. Und die Haaner hatten Pech, dass sie zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem Abstiegsplatz standen und deshalb in die Bezirksliga gehen mussten. In anderen Sportarten verzichteten derweil die Verbände auf Auf- und Absteiger.

Die Saison 2020/21 kam wegen Corona gar nicht erst auf Touren und die ehrgeizigen HTV-Volleyballer nicht zum Zug. Mit gemischten Gefühlen starteten die Haaner daher in die aktuelle Meisterschaftsrunde, doch es lief besser als gedacht, obwohl einige Begegnungen coronabedingt verschoben wurden. Mit acht Siegen in zehn Partien gelang die Rückkehr in die Landesliga – sehr zur Freude des HTV-Vorsitzenden Holger Weiss, der selbst im Team steht.

Auch im Jugendbereich läuft es derzeit glänzend. Mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebes im vergangenen Herbst stieg die Nachfrage für die Übungseinheiten von Anfängern und Fortgeschrittenen in der Halle Bollenberg deutlich an. Kinder von 11 bis 14 Jahren trainieren dienstags um 18 Uhr, die älteren starten um 19.15 Uhr. Jetzt will die Volleyballteilung noch eine Hobbygruppe für jüngere Erwachsene einrichten, die ab 20.30 Uhr zum Einsatz kommen, allerdings machte die aktuelle Schließung der Halle an der Adlerstraße zur Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen zunächst einmal einen Strich durch die Planungen.

Trotz der letzten beiden Corona-Jahre zählt die Abteilung aktuell über 100 Mitglieder und weist damit den höchsten Stand seit vielen Jahren auf. Die Übungsleiter aller Teams, also auch der Hobbygruppen, sehen sich damit in ihrer Arbeit bestätigt. Und für den Haaner TV, größterKlub in der Gartenstadt, ist es ein wichtiges Signal, dass die Menschen wieder zurück in die Vereine kommen.