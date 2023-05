Handball-Oberliga Vizemeister Unitas Haan setzt in Geistenbeck auf Sieg

TV Geistenbeck – DJK Unitas Haan. Der letzte Eindruck bleibt haften. Das weiß auch Markus Neußer. Deswegen fordert der Unitas-Trainer in den letzten beiden Partien dieser Saison noch zwei Siege. Den Anfang wollen die Haaner am Samstagabend (19.30 Uhr) in Geistenbeck machen. Das Hinspiel hatte der Oberliga-Vizemeister in eigener Halle fest im Griff, allerdings schwammen die Unitas-Handballer seinerzeit auf einer Euphoriewelle. Die Begeisterung ist derzeit nicht mehr ganz so groß – zumindest bei den Fans, die im letzten Heimspiel offenbar andere Aktivitäten einem Besuch der Halle an der Adlerstraße vorzogen. Damit das in einer Woche beim letzen Auftritt vor eigenem Publikum wieder anders ist, will die Mannschaft von Markus Neußer in Geistenbeck mit einer überzeugenden Vorstellung Werbung in eigener Sache machen.