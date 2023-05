Handball-Oberliga Vizemeister Unitas Haan feiert noch einen Heimerfolg

DJK Unitas Haan – TV Lobberich 42:30 (17:15). Vor rund 200 Zuschauern zeigten sich die Unitas-Handballer noch einmal von ihrer souveränen Seite und ließen den Gästen nicht wirklich eine Siegchance. „Wir haben verdient verloren. Die Abwehr stand leider nicht so gut. Vorne hatten wir viele Ballverluste und haben dadurch einfache Tore kassiert“, stellte LTV-Spielertrainer Christopher Liedtke nach dem Abpfiff fest. Entsprechend zufrieden zog Markus Neußer Bilanz: „Wir hatten heute eine gute Effizienz und wir haben vor allem das Tor getroffen – das war in der Rückrunde ja nicht immer der Fall.“ Einen Kritikpunkt schob der Unitas-Chefcoach dann doch noch hinterher: „Wir haben es in der Rückrunde keinmal geschafft, keine 30 Tore zu kassieren.“ Nicht mehr auf dem Zettel hatte Neußer da wohl die Partie beim TV Angermund – das Schlusslicht kam lediglich auf 24 Treffer, doch bei 0:52 Punkten ist der Absteiger auch kein Maßstab.