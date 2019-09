Handball : Unitas übt sich in Zurückhaltung

Haan Der Vizemeister der vergangenen Oberliga-Saison weiß noch nicht so recht, wie der aktuelle Leistungsstand ist. Denn die Vorbereitung verlief mangels Halle schleppend – und das Auftaktprogramm hält gleich einige Brocken parat.

„Neues Spiel, neues Glück“ lautet die Devise der Unitas-Handballer. In der vergangenen Saison verspielten die Haaner im Endspurt den schon sicher geglaubten Aufstieg in die Regionalliga, als sie im Derby bei Mettmann-Sport letztlich noch eine Punkteteilung retteten, dann aber das Heimspiel gegen die Reserve der SG Langenfeld, die am Ende Rang neun belegte, verloren. Der abschließende Sieg beim TV Aldekerk II reichte nicht für Schadensbegrenzung, da sich die HG Remscheid keine Blöße mehr gab und den Oberliga-Titel feierte.

Die vergangene Saison ist also unter dem Thema Lehrgeld abzuhaken. Nun aber blicken die Haaner nach vorne. „Die Spieler lernen aus diesen Situationen“, erklärt Müller. Und Vorsitzender Wolfgang Goeken ergänzt: „Mit all den Prämissen hat die Mannschaft eine Top-Saison hingelegt. Wir fanden das eine Spitzenleistung, wollen das mitnehmen und nach vorne gehen.“ Dabei ist der Anfang auch diesmal zähflüssig, denn in der Vorbereitung stand die Halle an der Adlerstraße wochenlang nicht zur Verfügung. „Wir konnten nicht so zielgerichtet trainieren, wir wir es wollten“, sagt Müller mit Blick auf die vielen Fahrten in fremde Hallen, die sein Team notgedrungen auf sich nahm. Deshalb mag der Trainer sich in puncto Saisonziel auch nicht festlegen.