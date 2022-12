Jugend-Fußball VfB 03 Hilden kämpft um den ersten Sieg in der Bundesliga

VfB 03 Hilden – Bonner SC (U19). Die A-Junioren des VfB 03 holten erst in der zehnten Partie der Bundesliga-West den ersten Punkt – beim Vorletzten Rot-Weiß Essen. Auch in dieser Begegnung schafften es die Hildener nicht, eine Führungs ins Ziel zu bringen. Das 1:0 (46.) durch Calvin Mockschan glichen die Gastgeber in der Schlussphase (81.) durch Etienne-Noel Reck noch aus.