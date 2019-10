Fußball : VfB-Reserve verpasst Auswärtssieg

Hilden In Eller hatten die Spieler von Tim Schneider gute Chancen, nach zwei Niederlagen wieder zu punkten. Am Ende fehlten aber Treffsicherheit und das nötige Glück.

Eller 04 – VfB Hilden II 1:0 (1:0). Die dritte Niederlage in Folge kassierte die Hildener Zweitvertretung. Die zwischenzeitlich in der Bezirksliga-Tabelle oben stehenden Hildener müssen aufpassen, dass sie nicht den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren. Dabei war Tim Schneider trotz der Niederlage nicht unzufrieden über den Auftritt seines Teams. „Von den drei Niederlagen war unsere Vorstellung in Eller spielerisch und kämpferisch sicherlich das Beste was wir zuletzt abgeliefert haben.“ Der VfB-Coach bemerkte, dass Eller 04 immerhin eine ambitionierte Mannschaft sei, die in der vergangenen Saison um den Aufstieg mitspielte und auch in dieser Spielzeit einiges vorhabe, was bisher nicht umgesetzt werden konnte.