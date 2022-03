Fußball, Landesliga : Linksverteidiger Militello bringt dem VfB II zwei Tore

Hilden Linksverteidiger Antonio Militello dreht für die Reserve des VfB Hilden einen frühen 0:1-Rückstand, für einen Sieg reicht es dem Fußball-Landesligisten aber in Vohwinkel nicht. Das findet Trainer Fabian Nellen nicht gut.

Schon nach zwei Minuten gerieten die Gäste nach einem langen Einwurf 0:1 in Rückstand. Aber sie antworteten prompt auf kuriose Weise: Antonio Militello machte die Vohwinkeler Abwehr derart verrückt, dass die Hausherren sich den Ball selbst ins Tor schossen (12.). Eine Viertelstunde später war es erneut der Außenverteidiger, der seine Füße im Spiel hatte. Einen Angriff über die rechte Seite schloss Militello mit einer Direktabnahme zum 2:1 ab. „Es ist schon unglaublich, dass ausgerechnet unser junger Abwehrspieler an beiden Toren beteiligt war“, staunte Nellen.

In der zweiten Hälfte wurde es für die Hildener schwierig, weil sie mit dem starken Pressing der Gastgeber nicht klar kamen. So fiel dann auch der Ausgleich nach gut einer Stunde. Bei einer Freistoßflanke verrechnete sich Hildens Torwart Michael Miler, sodass ein frei stehender Vohwinkeler zum Endstand einköpfen konnte. Ansonsten aber bot Miler eine tadellose Leistung. In den letzten 30 Minuten beschränkten sich die Gäste darauf, das 2:2 über die Zeit zu retten, was auch relativ mühelos gelang. Letztlich war es ein wichtiger Punkt, denn von den 15 Mannschaften der Landesliga-Gruppe 1 müssen fünf absteigen. Die Hildener werden wohl nicht dazu gehören.