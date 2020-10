Fußball : VfB ist gierig auf den Sieg

Robin Müller hat seine Sperre beim VfB abgesessen. Foto: Heiko van der Velden

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer empfangen am Sonntag Union Nettetal. Trainer Tim Schneider fordert drei Punkte, die seinem Team auch tabellarisch gut tun würden.

Wer flüchtig auf die Tabelle der Fußball-Oberliga schaut und zudem noch Fan des VfB Hilden ist, dem könnte Angst und Bange werden. Denn die Hildener rangieren mit sechs Punkten auf Platz 21, also einem Abstiegsplatz. Doch wenn man sich genauer mit der Tabelle beschäftigt, fällt auf, dass der VfB erst fünf Spiele absolviert hat. Vier weitere Mannschaften haben nur einen Zähler mehr auf der Habenseite, aber schon sieben, acht, neun Spiele hinter sich. Der VfB braucht also keineswegs in Panik zu verfallen. Das sieht auch Trainer Tim Schneider so: „Allerdings wird jetzt der Druck größer, wir müssen endlich mal punkten.“

Dazu hat der VfB am Sonntag die Gelegenheit, denn zu Gast an der Hoffeldstraße ist Union Nettetal. Eine Mannschaft, die schlagbar scheint. Nettetal hat am Donnerstag einen 1:0-Sieg gegen Schonnebeck gefeiert und sich damit auf Rang 15 mit zehn Punkten verbessert. Schneider ist optimistisch: „In Schonnebeck haben wir trotz der 1:2-Niederlage gezeigt, dass es bei uns aufwärts geht, auch wenn es noch nicht ganz gereicht hat. Diesen Trend müssen wir am Sonntag unbedingt fortsetzen. Das geht aber nur, wenn wir Nettetal nicht unterschätzen, das immerhin die Schonnebecker geschlagen hat.“