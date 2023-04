Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve will Unterrath ein zweites Mal nerven

Manuel Mirek lässt keinen Zweifel: „Wir wollen an die engagierte Leistung vom Vorsonntag anknüpfen. Gerade in Kapellen zeigte sich, wie wichtig Leidenschaft, gute Kommunikation und Abstimmung in den einzelnen Mannschaftsteilen sind. Wenn das alles erfolgreich ineinandergreift, dann fördert das auch das Selbstvertrauen innerhalb der gesamten Truppe. Kurz gesagt: In den verbleibenden fünf Meisterschaftsspielen wollen wir das Maximum erreichen.“