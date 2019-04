Fußball : VfB 03 holt in Unterzahl noch einen Sieg

Der lange verletzte Erwin Mambasa (am Ball) kam erstmals in der Hildener Startformation zum Zuge und zeigte vielversprechende Ansätze. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Oberliga-Partie gegen den SC Velbert verläuft ohne große offensive Höhepunkte. Gleichwohl ist es spätestens nach der Ampelkarte für Talha Demir ein emotionales Duell. Das Tor des Tages erzielt kurz vor dem Ende Zissis Alexandris.

Durch den knappen 1:0-Erfolg über den SC Velbert machten die Fußballer des VfB 03 in der Oberliga wichtigen Boden gut und kletterten erstmals in dieser Saison in der Tabelle auf Rang zehn. Eine Platzierung, die jedoch trügerisch ist, denn der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt lediglich sechs Punkte. Gleichwohl war Marc Bach an diesem Sonntag zufrieden. „Wir konnten unsere Serie auf zehn Punkte in vier Spielen ausbauen“, konstatierte der Hildener Trainer nach einer Begegnung, die über weite Strecken Oberliga-Niveau vermissen ließ. Doch Bach betonte mit Blick auf den Spielverlauf: „In Summe war unser Sieg verdient.“