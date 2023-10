Trainer Manuel Mirek setzt auf kleine Fortschritte VfB 03-Zweite will Abwärtstrend stoppen

SC Velbert – VfB 03 Hilden II. Zum ersten Mal treffen beide Teams in einem Landesliga-Meisterschaftsspiel aufeinander. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportplatzanlage an der Friedrich-Ebert-Straße. Gemeinsam mit der VfB 03-Ersten gingen die Velberter bis 2022 vier Saisons lang in der Oberliga an den Start, beendeten die vergangene Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 3, als Sechster. Jetzt geht es im zweiten Anlauf eine Etage tiefer gegen die Elf von Manuel Mirek.