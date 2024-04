Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve scheitert an Chancenverwertung

VfB 03 Hilden II – VfL Jüchen-Garzweiler 1:2 (0:2). Manuel Mirek war nach dem Verfolgerduell in der Fußball-Landesliga bedient. Das lag weniger an der Leistung seiner Mannschaft, sondern vielmehr am Ergebnis. „Eigentlich war ich ganz zufrieden. Wir waren griffig, hatten gute Umschaltmomente und haben bis auf die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit nichts zugelassen“, bekannte der Trainer des VfB 03 II nach dem Schlusspfiff. Denn seine Mannschaft erarbeitete sich im Verlauf der Partie durchaus gute Chancen – allein die Verwertung ließ zu wünschen übrig. „Wir hatten drei Hundertprozentige und haben alle inklusive eines Elfmeters lasch versiebt. Jüchen dagegen hat nur anderthalb Chancen und macht daraus zwei Tore“, analysierte Mirek. Als Folge der Niederlage tauschten die Hildener mit dem Tabellennachbarn die Plätze und stehen nun auf Rang vier. „Jetzt laufen wir nicht nur Jüchen hinterher, sondern haben auch noch Monheim vor der Brust“, wagte Mirek schon einen Blick voraus auf das nächste Duell am Mittwochabend.