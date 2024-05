Der Kampf um die Vizemeisterschaft bleibt spannend VfB 03-Zweite rettet noch Remis in Dilkrath

DJK Fortuna Dilkrath - VfB 03 Hilden II 2:2 (2:0). Die Erfolgsserie nach zuvor sieben Siegen hintereinander endete zwar in Dilkrath, dennoch können die Hildener damit leben. „Wir sind weiterhin Dritter, liegen aber punktemäßig jetzt gleichauf mit Kapellen. Mal sehen, was die am Sonntag im Spitzenspiel gegen Monheim machen. Aufgrund der widrigen Umständen, einschließlich des 0:2-Rückstands, sind wir heute mit dem Remis zufrieden“, lautete die erste Einschätzung von Manuel Mirek nach dem Schlusspfiff seines vorletzten Landesliga-Meisterschaftsspiels als Cheftrainer des VfB 03 II.