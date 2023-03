Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite macht in Überzahl alles klar

VfB 03 Hilden II – VfR Krefeld-Fischeln 3:1 (2:1). Fußballerische Feinkost war es nicht, was die VfB 03-Reserve da in den zweiten 45 Minuten auf den Platz brachte. Nach einer überzeugenden Vorstellung in Durchgang eins ließen sich die Hildener nach dem Seitenwechsel über weite Strecken das Heft aus der Hand nehmen, reagierten nur noch, statt, wie in der ersten Hälfte, der Partie den Stempel aufzudrücken.